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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині створять нову ОТГ з центром у курортному селищі

На Одещині створять нову ОТГ з центром у курортному селищі

Нова об’єднана територіальна громада створиться з адміністративним центром в Сергіївці.

Про це повідомляє Сила громад.

Вчора, 11 листопада, в Сергіївській селищній раді відбулася робоча зустріч голови Ігора Вовченка з головами Приморської, Миколаївської і Базар’янівської сільських рад. Остання належить зараз до Татарбунарського району Одеської області.

На зустрічі обговорювалася можливість об’єднання територій рад в об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром в Сергіївці. За підсумком було прийнято рішення про необхідність проведення депутатських зборів та громадських слухань.

З датою проведення останніх визначилися: представників депутатського корпусу селища, членів виконавчого комітету, керівників підприємств, організацій, установ, організацій незалежно від форми власності, представників медіа, а також жителів смт Сергіївка запрошують 15 листопада в 16.00 до актової зали Сергіївської СШ №8 .

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