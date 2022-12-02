Появилось видео взрыва бомбы на Молдаванке: комментарий полиции

2 декабря на улице Прохоровской в Одессе взорвалось взрывное устройство. Пострадали 7 человек. Происшествие прокомментировали в областной полиции.
На официальном сайте Главного управления Нацполиции в Одесской области сказано, что правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в Одессе, случившегося 2 декабря 2022 года.
В результате происшествия пострадали семь человек.
По предварительным данным, патрульные полицейские остановили автомобиль по улице Прохоровской, во время проверки которого обнаружили в багажнике взрывоопасные предметы. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу территориального подразделения, по прибытии которой произошел взрыв.
В результате взрыва пострадали двое гражданских граждан и пятеро полицейских. Всех их госпитализировали.
В настоящее время на месте взрыва работают следователи, криминалисты и взрывотехники.
Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе сдетонировало взрывное устройство на парковке админздания Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.