Появилось видео взрыва бомбы на Молдаванке: комментарий полиции

2 декабря на улице Прохоровской в Одессе взорвалось взрывное устройство. Пострадали 7 человек. Происшествие прокомментировали в областной полиции.

На официальном сайте Главного управления Нацполиции в Одесской области сказано, что правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в Одессе, случившегося 2 декабря 2022 года.

В результате происшествия пострадали семь человек.

По предварительным данным, патрульные полицейские остановили автомобиль по улице Прохоровской, во время проверки которого обнаружили в багажнике взрывоопасные предметы. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу территориального подразделения, по прибытии которой произошел взрыв.

В результате взрыва пострадали двое гражданских граждан и пятеро полицейских. Всех их госпитализировали.

В настоящее время на месте взрыва работают следователи, криминалисты и взрывотехники.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе сдетонировало взрывное устройство на парковке админздания Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.