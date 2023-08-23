На одесском пляже нашли боевую гранату: детали

Боевую гранату прибило волнами к пирсу на пляже Дельфин в Одессе сегодня, 22 августа 2023 года. Опасную находку обнаружили отдыхающие и вызвали полицию и спасателей.
В Одесском областном управлении ГСЧС рассказали, что сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета поступило на спецлинию «101».
В полиции сообщили, что опасную находку изъяли взрывотехники.
Судя по фото, опубликованным телеграмм-каналами, обнаружена граната – М-67 американского производства.
Напомним, что трехлетний мальчик, семилетняя девочка и маленький мальчик чуть не утонули в водоемах в Подольском районе Одесской области из-за недосмотра родителей. Двое детей в среднем и тяжелом состоянии
Фото: телеграм-канал