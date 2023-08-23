На одесском пляже нашли боевую гранату: детали

В Одесской области в одном районе едва не утонули несколько детей: что произошло? Трехлетний мальчик, семилетняя девочка и маленький мальчик чуть не утонули в водоемах в Подольском районе Одесской области из-за недосмотра родителей. Двое детей в среднем и тяжелом состоянии – об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Одесской области. ПОДРОБНЕЕ

У одесситов отбирают только что открытый бесплатный пляж (видео) И снова у одесситов забирают пляж. На этот раз под поле для гольфа. На недавно открытом пляже “Дельфин” уже вовсю кипит работа — поддонами закрыли часть песка, и монтируют настил. ПОДРОБНЕЕ

Медики задерживаются к пострадавшим на пляже из-за хаотичной парковки авто у моря (видео) Одесские медики обратились к водителям, которые во время отдыха на море паркуют свои автомобили, нарушая правила дорожного движения и парковки. Ведь во время проезда к пострадавшему на пляже хаотично брошенные автомобили задерживают врачей в пути. ПОДРОБНЕЕ