Новости Одессы и Одесской области

На одесском пляже нашли боевую гранату: детали

На одесском пляже нашли боевую гранату: детали

Боевую гранату прибило волнами к пирсу на пляже Дельфин в Одессе сегодня, 22 августа 2023 года. Опасную находку обнаружили отдыхающие и вызвали полицию и спасателей.

В Одесском областном управлении ГСЧС рассказали, что сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета поступило на спецлинию «101».

В полиции сообщили, что опасную находку изъяли взрывотехники.

Судя по фото, опубликованным телеграмм-каналами, обнаружена граната – М-67 американского производства.

Напомним, что трехлетний мальчик, семилетняя девочка и маленький мальчик чуть не утонули в водоемах в Подольском районе Одесской области из-за недосмотра родителей. Двое детей в среднем и тяжелом состоянии

Фото: телеграм-канал

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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