Новости Одессы и Одесской области

В Одессу идет похолодание: мощный антициклон принесет первые заморозки

В Одессу идет похолодание: мощный антициклон принесет первые заморозки

Уже с 15 октября синоптики прогнозируют понижение среднесуточной температуры воздуха в Одессе и области. В ближайшие дни в регионе ожидаются ночные заморозки, а днем будет ветренно и прохладно.

Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, в течение ближайших 5-ти дней в Одесской области и вдоль морского побережья погодные условия будут определяться мощным и малоподвижным антициклоном «Werner».

По информации синоптиков на этой неделе, существенных осадков не ожидается, а температурный фон будет иметь тенденцию к снижению, ночью: 3 – 8°С, днем 13-18°С, с постепенным похолоданием до 8-13°С.

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погода

А ближе к выходным местами на поверхности почвы и в воздухе возможны заморозки 0-2°С.

Морская вода остывает не так стремительно и будет держаться в пределах 18-19С°.

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