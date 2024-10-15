В Одессу идет похолодание: мощный антициклон принесет первые заморозки

Уже с 15 октября синоптики прогнозируют понижение среднесуточной температуры воздуха в Одессе и области. В ближайшие дни в регионе ожидаются ночные заморозки, а днем будет ветренно и прохладно.
Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, в течение ближайших 5-ти дней в Одесской области и вдоль морского побережья погодные условия будут определяться мощным и малоподвижным антициклоном «Werner».
По информации синоптиков на этой неделе, существенных осадков не ожидается, а температурный фон будет иметь тенденцию к снижению, ночью: 3 – 8°С, днем 13-18°С, с постепенным похолоданием до 8-13°С.
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А ближе к выходным местами на поверхности почвы и в воздухе возможны заморозки 0-2°С.
Морская вода остывает не так стремительно и будет держаться в пределах 18-19С°.
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