На Одещині в Доброславі знесуть дитячий садок і побудують новий – із ліфтом та укриттям

Як повідомляється на платформі держзакупівель Prozzoro, сільрада Доброслава шукає підрядника для реконструкції корпусу №1 ясла-садка «Країна мрій» на Київській, 19.

За 183 мільйони гривень переможець тендеру має розібрати старий дитсадок і фактично побудувати новий. Згідно з тендерною документацією планується демонтувати будівельні конструкції, визнані непридатними до нормальної експлуатації, і звести на цьому ж місці двоповерховий корпус, у якому будуть розташовуватися дві ясельні групи по 15 дітей, чотири групи середнього та старшого віку по 20 дітей і одна інклюзивна група на 20 дітей.

На першому поверсі розміщуватимуться ігрові кімнатами, спальні, буфети, роздягальні та санвузли. Інклюзивну групу обладнають ресурсною кімнатою. На другому поверсі будуть музична та спортивна зали, кабінет музрука та підсобні приміщення. У проєкті передбачено також один підйомник для осіб з інвалідністю.

До бюджету робіт також увійшло будівництво власного протирадіаційного укриття. Це приміщення в цокольному поверсі будівлі, яке в мирний час використовуватиметься як допоміжне.

На території садочка побудують спортивний майданчик.

Усі роботи планують закінчити до 1 грудня 2025 року.

Зазначимо, проєктування дитсадка, яке розробили 2023 року, коштувало майже 1,5 млн гривень, а експертиза проєкту обійшлася у понад 89 тисяч грн.

Кошти на будівництво дитсадка в Доброславі виділено з місцевого та державного бюджетів. Ще 30 мільйонів гривень для реалізації проєкту надасть Європейський Інвестиційний Банк за програмою відновлення України, повідомили в Міністерстві розвитку громад та розбудови України.

На фото – дитячий садок у Доброславі, який знесуть