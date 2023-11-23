Победители конкурса на лучшее село Одесщины не получат денежное вознаграждение: причины

Об изменении сроков награждения заявил председатель Одесского облсовета Григорий Диденко.

Как писала «Одесская жизнь», в Одесской области подвели итоги проведения ежегодного конкурса «Лучший сельский населенный пункт по благоустройству Одесской области».

Председатель облсовета заверил, что победители конкурса обязательно получат денежное вознаграждение, но после войны.

«Учитывая первоочередные задачи сегодняшнего дня, проконсультировавшись с председателем Одесской областной государственной (военной) администрации Олегом Кипером, нами было принято решение о проведении награждения после окончания действия военного положения», — написал он.

Причиной такого резкого изменения мнений относительно конкурса называют давление на Диденко со стороны областной администрации и ее главы Олега Кипера.

Напомним, на сессия облсовета, которая прошла 3 ноября, депутаты отказались отменять сам конкурс. Также депутат от «Европейской Солидарности» Юлия Чухало предложила поправку, по которой выделение денег начнется только после завершения войны. Но коллеги ее не поддержали. Наоборот, с этого года депутаты решили увеличить денежное вознаграждение победителям – бюджет конкурса составил 5,5 млн гривен.