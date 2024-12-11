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Дефицит билетов на поезда: у причастных проходят обыски, некоторые поезда могут задерживаться

Дефицит билетов на поезда: у причастных проходят обыски, некоторые поезда могут задерживаться

Нацполиция расследует дело о злоупотреблениях чиновников Укрзализныци, которые привели к дефициту билетов на самые популярные международные маршруты. Сегодня, 11 декабря, на вокзалах Киева и области проходят обыски и задержания.

Речь идет о расследовании по фактам злоупотреблений группы должностных лиц Укрзализныци при обслуживании перевозок пассажиров поездами международного сообщения. Действия подозреваемых привели к значительным убыткам и созданию искусственного дефицита билетов на самые популярные маршруты в свободной продаже.

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С утра оперативники Нацполиции с  привлечением сотрудников Департамента корпоративной безопасности АО «Укрзализныця» проводят следственные действия по местам проживания причастных к криминальным схемам служащихи в офисах УЗ.

обыски на УЗ

Кроме того, следственные действия будут проходить в поездах международного сообщения во время их отправления и прибытия.

«Просим пассажиров с пониманием отнестись к ситуации и способствовать правоохранителям в выполнении ими служебных обязанностей», — сообщили в Нацполиции.

В Укрзализныци предупреждают пассажиров, что в связи с обысками возможны некоторые неудобства: ограничение доступа, дополнительные проверки и задержки движения.

Все обстоятельства этой операции будут обнародованы после завершения следственных действий.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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