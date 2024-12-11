Дефицит билетов на поезда: у причастных проходят обыски, некоторые поезда могут задерживаться

Нацполиция расследует дело о злоупотреблениях чиновников Укрзализныци, которые привели к дефициту билетов на самые популярные международные маршруты. Сегодня, 11 декабря, на вокзалах Киева и области проходят обыски и задержания.
Речь идет о расследовании по фактам злоупотреблений группы должностных лиц Укрзализныци при обслуживании перевозок пассажиров поездами международного сообщения. Действия подозреваемых привели к значительным убыткам и созданию искусственного дефицита билетов на самые популярные маршруты в свободной продаже.
Читайте также: Одесского мэра будут судить за огромные хищения: дело о земельных махинациях
С утра оперативники Нацполиции с привлечением сотрудников Департамента корпоративной безопасности АО «Укрзализныця» проводят следственные действия по местам проживания причастных к криминальным схемам служащихи в офисах УЗ.
Кроме того, следственные действия будут проходить в поездах международного сообщения во время их отправления и прибытия.
«Просим пассажиров с пониманием отнестись к ситуации и способствовать правоохранителям в выполнении ими служебных обязанностей», — сообщили в Нацполиции.
В Укрзализныци предупреждают пассажиров, что в связи с обысками возможны некоторые неудобства: ограничение доступа, дополнительные проверки и задержки движения.
Все обстоятельства этой операции будут обнародованы после завершения следственных действий.