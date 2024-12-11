На об’єктах Укрзалізниці проходять масштабні обшуки: поїзди до столиці можуть затримуватися

Нацполіція розслідує справу про зловживання чиновників Укрзалізниці, які призвели до дефіциту квитків на найпопулярніші міжнародні маршрути. Сьогодні, 11 грудня, на вокзалах Києва та області відбуваються обшуки і затримання.
Йдеться про розслідування за фактами зловживань групи посадових осіб Укрзалізниці під час обслуговування перевезень пасажирів поїздами міжнародного сполучення. Дії підозрюваних призвели до значних збитків і створення штучного дефіциту квитків на найпопулярніші маршрути у вільному продажу.
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Від ранку оперативники Нацполіції із залученням співробітників Департаменту корпоративної безпеки АТ «Укрзалізниця» проводять слідчі дії за місцями мешкання причетних до кримінальних схем службовців та в офісах УЗ.
Крім того, слідчі дії відбуватимуться в поїздах міжнародного сполучення під час їхнього відправлення та прибуття.
«Просимо пасажирів із розумінням поставитися до ситуації та сприяти правоохоронцям у виконанні ними службових обов’язків», – повідомили в Нацполіції.
В Укрзалізниці попереджають пасажирів, що у зв’язку з обшуками можливі деякі незручності: обмеження доступу, додаткові перевірки та затримки руху.
Усі обставини цієї операції будуть оприлюднені після завершення слідчих дій.