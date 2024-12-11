На об’єктах Укрзалізниці проходять масштабні обшуки: поїзди до столиці можуть затримуватися

Йдеться про розслідування за фактами зловживань групи посадових осіб Укрзалізниці під час обслуговування перевезень пасажирів поїздами міжнародного сполучення. Дії підозрюваних призвели до значних збитків і створення штучного дефіциту квитків на найпопулярніші маршрути у вільному продажу.

Від ранку оперативники Нацполіції із залученням співробітників Департаменту корпоративної безпеки АТ «Укрзалізниця» проводять слідчі дії за місцями мешкання причетних до кримінальних схем службовців та в офісах УЗ.

Крім того, слідчі дії відбуватимуться в поїздах міжнародного сполучення під час їхнього відправлення та прибуття.

«Просимо пасажирів із розумінням поставитися до ситуації та сприяти правоохоронцям у виконанні ними службових обов’язків», – повідомили в Нацполіції.

В Укрзалізниці попереджають пасажирів, що у зв’язку з обшуками можливі деякі незручності: обмеження доступу, додаткові перевірки та затримки руху.

Усі обставини цієї операції будуть оприлюднені після завершення слідчих дій.