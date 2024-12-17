На новогодние праздники из Одессы назначены дополнительные поезда

Об этом сообщили в «Укрзалізниці».

Поезд №168/167 Одесса — Львов

Отправление из Одессы и Львова: 21, 22, 23, 28, 29, 30 декабря 2024 года и 4, 5, 11, 12 января 2025 года.

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Поезд №265/266 Киев — Одесса

Отправление из Киева и Одессы: 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря 2024 года, а также 5 и 12 января 2025 года.

Билеты уже в продаже — приобрести их можно через мобильное приложение, на сайте или в билетных кассах.

Напомним, что с 16 по 19 декабря поезд Одесса — Черновцы временно меняет маршрут. В этот период его конечной станцией будет Ивано-Франковск.