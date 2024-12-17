Новини Одеси та Одеської області

На новорічні свята з Одеси призначено додаткові поїзди

На новорічні свята з Одеси призначено додаткові поїзди

На Різдвяні та Новорічні свята «Укрзалізниця» призначає додаткові поїзди з Одеси до Львова та Києва.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Поїзд №168/167 Одеса – Львів

Відправлення з Одеси та Львова: 21, 22, 23, 28, 29, 30 грудня 2024 року та 4, 5, 11, 12 січня 2025 року.

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Поїзд №265/266 Київ – Одеса

Відправлення з Києва та Одеси: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня 2024 року, а також 5 і 12 січня 2025 року.

Квитки вже у продажу – придбати їх можна через мобільний застосунок, на сайті або в квиткових касах.

Нагадаємо, що з 16 по 19 грудня поїзд Одеса – Чернівці тимчасово змінює маршрут. У цей період його кінцевою станцією буде Івано-Франківськ.

 

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