В Одессе ожидается капремонт всей Пантелеймоновской: что будет с трамваями? (фото, видео)

Трамвайные пути на одесской Пантелеймоновской сейчас отдыхают. Кипят работы на углу с Преображенской. Одесситы лишились четырех трамвайных маршрутов. На какое время? И как на эти сроки повлияет предстоящий ремонт одесской Пантелеймновской?

Депутат Одесского горсовета Петр Обухов дает такой прогноз на своей странице в Facebook: «Почти 150 тысяч одесситов больше чем на год останутся без нормального городского транспорта».

Почему же на год, если нам обещали совсем другие сроки? Тем более, что, как мы убедились, на перекрестке Пантелеймоновской и Преображенской работы вовсю закипели. Там начали менять рельсы, коммуникации, в том числе и старый дождевой коллектор, из-за чего мы и лишились на сегодняшний день четырех трамвайных маршрутов – №5, №28, №17 и №18.

Замена их маршрутными автобусами, как считает Петр Обухов, не является равноценной заменой трамвая.

«Я делал информационный запрос в «Одесгорэлектротранс» и получил ответ: этими четырьмя маршрутами в месяц пользуются в общей сложности 2,7 миллиона пассажиров. Изначально в мэрии называли срок выполнения работ полтора месяца. Потом мэр дал поручение сделать все за месяц, а сейчас заявляют, что все работы займут три месяца… Но самое главное: планируется капитальный ремонт всей улицы Пантелеймоновской, который займет как минимум год. То есть сейчас – три месяца, а потом еще год город будет без четырех трамваев»,

– пишет депутат.

В Одессе не будет «удобной трамвайной ветки»?

Печально, однако. И как же быть? Как говорит сам Обухов, нужна какая-то альтернатива. В качестве такой альтернативы депутат предложил построить небольшую трамвайную ветку от улицы Пантелеймоновской до Новощепного ряда. Строительство такой ветки-перемычки стоило бы миллионов 15-20. По меркам дорожного строительства в Одессе – это не дорого.

Самое смешное, что лет 15 назад это ветка еще была: ее убрали за ненадобностью:

«Нужно было всего-то проложить 215 метров рельсов. Тогда появилась бы возможность отремонтировать этот перекресток без спешки и проблем. Новая ветка позволила бы запустить маршруты, например, из Аркадии и с Фонтана в центр или даже на поселок Котовского».

И что же?

«В мэрии мне сказали, что этого не нужно делать. Мол, мы будем глупо выглядеть, так как эту дорогу только недавно отремонтировали: «Не раскапывать же все по новой и не добавлять же туда рельсы!!!»,

– поясняет Петр Обухов.

Застынем в перманентных пробках?

Как сообщает депутат, «лучше уж выглядеть немного глупо, зато людям было бы комфортно… Был бы не один маршрут Север-Юг, а три, чтобы с Фонтана или с Таирова, с Генуэзской можно было бы попасть в центр».

Прогнозы депутата неутешительны:

«Аркадия на год застынет в перманентных пробках. И не только Аркадия. К сожалению, скорее всего так и будет. Очень жаль, что руководители тех времен были такими недальновидными, и нам теперь придется либо страдать, либо вкладывать деньги, чтобы это восстановить. Так или иначе, я по-прежнему считаю, что трамвай должен стать главным видом транспорта в Одессе, и я буду и дальше пытаться всех убедить заниматься его развитием».

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Фото автора, видео с Facebook-страницы Петра Обухова

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