На месте взрыва МАФов на одесском поселке Котовского произошел пожар (фото)

На днях мы писали о том, что в Суворовском районе Одессы взорвали торговые киоски.

Пострадало несколько МАФов. На месте полиция нашла тротил.

Выяснилось, что больше всего пострадало помещение для ремонта техники и электроники. Его снимает одессит Виктор, который ранее был замешан в конфликте с портретом Сталина. Взрыв он связал со стычкой и предполагает, что ему могли отомстить активисты.

Уже через несколько дней после взрыва, 23 апреля, на том же месте произошел пожар. Торговые точки загорелись около 4 утра.

Первой услышала запах гари уборщица, которая обслуживает территорию с трех часов ночи.

– Она увидела, как со стороны ларьков валит дым и позвонила в администрацию мини-рынка, – рассказала нам съемщица фруктово-овощной лавки Светлана. – Я узнала о происшествии по сигналу с пульта охраны.

На место вызвали спасателей. Они установили, что возгорание началось со щитовой в МАФе компании “Гармаш”. Там оказалась поврежденной задняя стенка. Рядом стоящие ларьки успели только слека обгореть, у них чувствуется сильный запах гари.

Читайте также:

Саморобний вибуховий пристрій: у поліції пояснили причину вибуху у торговельному кіоску в Одесі

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.