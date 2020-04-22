На поселке Котовского ночью изнутри взорвался торговый контейнер (фото)

На Марсельской в фруктово-овощном ларьке произошел взрыв, нечто взорвалось в павильоне №13.
Об этом с места события сообщает корреспондент “Одесской жизни”.
Взрыв повредил роллеты павильона, что можно видеть на фото.
На место взрыва приехала частная охрана и полиция. Обстоятельства выясняются.
Позже прибыла владелица торгового киоска, по ее словам ничего взрывоопасного внутри не было.
На место происшествия выехала следственно оперативная группа.
Полицейские обгородили 4 киоска красной лентой.
По словам полицейских, они рассматривают версию подрыва, камера к павильону отрублена.
Фото: Одесская жизнь