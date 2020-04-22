На поселке Котовского ночью изнутри взорвался торговый контейнер (фото)

На Марсельской в фруктово-овощном ларьке произошел взрыв, нечто взорвалось в павильоне №13.

Об этом с места события сообщает корреспондент “Одесской жизни”.

Взрыв повредил роллеты павильона, что можно видеть на фото.

На место взрыва приехала частная охрана и полиция. Обстоятельства выясняются.

Позже прибыла владелица торгового киоска, по ее словам ничего взрывоопасного внутри не было.

На место происшествия выехала следственно оперативная группа.

Полицейские обгородили 4 киоска красной лентой.

По словам полицейских, они рассматривают версию подрыва, камера к павильону отрублена.

Фото: Одесская жизнь

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