Стрельба в Одессе: стычка возникла из-за портрета Сталина

На ул. Марсельской произошла стычка между двумя активистами и местным предпринимателем.

Об этом сообщает корреспондент “Одесской жизни”.

Двое активистов проходили мимо машины предпринимателя, который арендует помещение на Марсельской для ремонта компьютеров и телефонов. На его машине наклеено изображение, очень похожее на портрет Сталина. Однако он сам утверждает, что это его дед.

Активисты же уверены, что это изображение Сталина и устроили скандал, начали снимать изображение. Завязалась перепалка, при этом активист Демьян Ганул достал пистолет и дважды выстрелил в воздух.

В результате конфликта никто не пострадал.

На место прибыло 5 машин полиции. На данный момент полиция проверяет разрешение на ношение оружия.

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