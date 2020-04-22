Взрыв на одесском поселке Котовского: бизнесмену могли отомстить за портрет Сталина?

В ночь на 22 апреля в Суворовском районе Одессы взорвался фруктово-офощной торговый киоск.

Как мы сообщали с места событий, оказались поврежденными роллеты павильона №13 на ул. Марсельской. Также взрывная волна зацепила соседние торговые точки.

По словам хозяйки овощного ларька Светланы, внутри ее МАФа точно не было ничего взрывоопасного.

Утром наш корреспондент, побывав на месте, застал там арендаторов. Один из них Виктор снимает помещение для ремонта компьютеров и телефонов.

Именно его МАФ пострадал больше остальных.

Он рассказал, что полиция нашла на стыке ларьков взрывчатое вещество тротил.

Кстати, Виктор недавно был фигурантом конфликтной ситуации. Активисты, среди которых известный в Одессе Демьян Ганул, обвинили его в использовании советской атрибутики. Так, на окне машины Виктора общественники заметили фото, похожее на портрет Сталина. За это они набросились на предпринимателя, а Демьян Ганул даже выхватил пистолет. Но, к счастью, он стрелял в воздух, и никто не пострадал.

Тогда предприниматель уверял, что на фото – вовсе не Сталин, а всего лишь его дед. Однако, так как ему не поверили, бизнесмен считает, что взрыв мог быть своего рода расправой активистов. Виктор связывает эти события. А дату, предположительно, “мстители” выбрали символическую: 22 апреля – день рождения Ленина.

К слову, полиция также рассматривает версию с намеренным подрывом. Возле павильонов перед ЧП кто-то отключил камеру.

Впрочем, какой именно ларек был целью подрывников, еще предстоит выяснить.

С обстоятельствами будут разбираться следователи.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.