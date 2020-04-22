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Саморобний вибуховий пристрій: у поліції пояснили причину вибуху у торговельному кіоску в Одесі

Саморобний вибуховий пристрій: у поліції пояснили причину вибуху у торговельному кіоску в Одесі

Правоохоронці розслідують обставини вибуху в Суворовському районі Одеси.

На вулиці Марсельській у фруктово-овочевому кіоску стався вибух, щось вибухнуло в павільйоні №13.

Внаслідок події пошкоджені дах та частина стіни торговельного павільйону, де стався вибух, а також розташованої впритул споруди. Постраждалих немає.

Про подію, яка сталася вчора, 21 квітня, близько дванадцятої години ночі на вул. Марсельській, до поліції повідомила місцева жителька. На місце були скеровані слідчо-оперативна група Суворовського ВП, спеціалісти  вибухотехнічного управління ГУНП та рятувальники. За попередніми висновками фахівців, на даху продуктового павільйону вибухнув саморобний вибуховий пристрій. Вилучені в ході огляду речові докази поліцейські  направили на експертизу.

Наразі обставини події та причетні до неї особи встановлюються. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (навмисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоди у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

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Фото: Одесская жизнь

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