Согласно обнародованной в экосистеме DREAM информации, инициатором проекта является Куяльницкий сельский совет. Проект находится на этапе планирования, а его ориентировочная стоимость составляет более 531 миллиона гривен. Из этой суммы более 400 миллионов приходятся на капитальные расходы. Источники финансирования пока не определены.

Индустриальный парк «Р-33» планируют создать на участке площадью 10 гектаров, принадлежавшем предприятию «ЮЖТЕХГАЗ». Запланировано строительство или реконструкция восьми производственных цехов, семи складских помещений, трех административных корпусов и трех технических сооружений. Общая площадь помещений должна достичь 30 тысяч квадратных метров.

Отдельное внимание уделяют инфраструктуре: предполагается увеличение электроснабжения с 5 до 15 МВт, обновление систем водоснабжения и водоотведения, газоснабжения среднего давления, а также строительство очистных сооружений и дождевой канализации. В административной части должны разместить офисы, коворкинг, конференц-залы, столовую, хостел и шоурумы. Запланировано благоустройство территории.

Проект учитывает удобную логистику: рядом находятся автомобильная дорога Р-33 и железнодорожная станция «Борщи». Концепция соответствует стратегии послевоенного восстановления Одесской области, в частности в части создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций.

В Украине развитие индустриальных парков продолжается с 2012 года. С мая 2022 года резиденты таких парков получили налоговые и таможенные льготы. На сегодня зарегистрировано 86 индустриальных парков, среди которых «iPark» в Одесском районе, «Подольск» в городе Подольск и «ЭКОПОРТ» в Новых Белярах.

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