ДТП на Хаджибейському мосту: позашляховик не розминувся з автобусом

Вночі, 29 серпня, на Хаджибейському мосту в автобус, який слідував за маршрутом “Чадирлунга-Москва”, врізався позашляховик.
Про це повідомляє видання УСІ.
За попередньою інформацією, водій легковика розгубився на новій розмітці, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автобусом.
Внаслідок ДТП постраждав водій джипа, в авто він їхав сам. Чоловіка забрала швидка допомога.
В автобусі знаходяться 39 пасажирів і два водії, з них ніхто не постраждав.
На Хаджибейском мосту легковушка врезалась в автобус
Gepostet von Украинская Служба Информации am Samstag, 29. August 2020
Фото: УСІ