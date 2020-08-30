ДТП на Хаджибейському мосту: позашляховик не розминувся з автобусом

Вночі, 29 серпня, на Хаджибейському мосту в автобус, який слідував за маршрутом “Чадирлунга-Москва”, врізався позашляховик.

Про це повідомляє видання УСІ.

За попередньою інформацією, водій легковика розгубився на новій розмітці, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автобусом.

Внаслідок ДТП постраждав водій джипа, в авто він їхав сам. Чоловіка забрала швидка допомога.

В автобусі знаходяться 39 пасажирів і два водії, з них ніхто не постраждав.

На Хаджибейском мосту легковушка врезалась в автобус Gepostet von Украинская Служба Информации am Samstag, 29. August 2020

Фото: УСІ