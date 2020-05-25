Трагедия на трассе Одесса-Киев: в ДТП погибла пассажирка микроавтобуса

Сегодня ночью, 25 мая, в 3:07 в службу спасения 101 поступило сообщение, что в Одесской области на территории Ивановского района на 405 км автодороги Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие и нужна помощь спасателей.

Спасатели установили, что произошло столкновение грузопассажирского микроавтобуса с припаркованным на обочине грузовиком. В результате ДТП погибла пассажирка, которую зажало в салоне поврежденного микроавтобуса.

Во время происшествия в микроавтобусе находились еще 7 пассажиров, которые от госпитализации отказались.

Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

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