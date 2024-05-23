На кордоні з Молдовою «ухилянти» кидають автомобілі та фури – фотофакт

На Одещині, в районі пункту пропуску Паланка на кордоні України та Молдови, «ухилісти» кидають свої авто прямо на трасі, щоб мати можливість незаконно перетнути кордон.
Показові фото оприлюднив сьогодні у Facebook міський голова Кілії В’ячеслав Чернявський.
Як можна помітити, на узбіччі стали залишати не тільки легкові автомобілі, а й фури, яких зібралося досить багато.
«Люди зупиніться! Не тікайте з дому! Вже й вантажівки стоять…» – коментує Чернявський.
Нагадаємо, 18 травня 2024 року набув чинності закон про мобілізацію, згідно з яким військовозобов’язані українці віком 18-60 років протягом 60 днів мають оновити облікові дані.