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На кордоні з Молдовою «ухилянти» кидають автомобілі та фури – фотофакт

На кордоні з Молдовою «ухилянти» кидають автомобілі та фури – фотофакт

На Одещині, в районі пункту пропуску Паланка на кордоні України та Молдови, «ухилісти» кидають свої авто прямо на трасі, щоб мати можливість незаконно перетнути кордон.

Показові фото оприлюднив сьогодні у Facebook міський голова Кілії В’ячеслав Чернявський.

Як можна помітити, на узбіччі стали залишати не тільки легкові автомобілі, а й фури, яких зібралося досить багато.

На трасі біля Паланки кидають авто та фури

«Люди зупиніться! Не тікайте з дому! Вже й вантажівки стоять…» – коментує Чернявський.

Втікачі кидають свої авто прямо на трасі

Нагадаємо, 18 травня 2024 року набув чинності закон про мобілізацію, згідно з яким військовозобов’язані українці віком 18-60 років протягом 60 днів мають оновити облікові дані.

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