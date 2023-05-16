На фронте погибли трое жителей Одесской области

Три защитника Украины из Подольского, Измаильского и Березовского районов погибли на войне, защищая суверенитет Украины. Об этом сообщили в пресс-службах громад районов.
На российско-украинской войне под Бахмутом 12 мая отдал свою жизнь в борьбе с оккупантами житель Измаила Одесской области штаб-сержант Геннадий Горшков.
Штаб-сержант пошел на фронт в марте 2022 года, был инспектором пограничной службы первой категории, старшим инспектором отделения воздушной разведки и противодействия беспилотным летательным аппаратам отдела пограничной службы первого пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.
Еще один боец ВСУ отдал свою жизнь за Украину – житель Ширяевской поселковой громады Березовского района Максим Чернега. Погибший был жителем села Подольцы Ширяевской громады.
И еще один житель Одесской области – житель с. Пирожная Кодымской городской громады Подольского района Никифорчук Алексей Викторович — погиб, защищая нашу страну от агрессора.
Лучшие сыновья и дочери Украины отдают свою жизнь за независимость нашей страны! Ни одно имя Героя не будет забыто! Вечная слава Героям Украины!
Читайте также:
-
-
В Килии простились с полицейским, погибшим при обороне Бахмута.
-
В Одесской области в пяти районах прощаются с погибшими защитниками Украины.
Фото: прес-службы Кодымской, Ширяевской и Измаильской территориальных громад