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На фронте погибли трое жителей Одесской области

На фронте погибли трое жителей Одесской области

Три защитника Украины из Подольского, Измаильского и Березовского районов погибли на войне, защищая суверенитет Украины. Об этом сообщили в пресс-службах громад районов.

На российско-украинской войне под Бахмутом 12 мая отдал свою жизнь в борьбе с оккупантами житель Измаила Одесской области штаб-сержант Геннадий Горшков.

Штаб-сержант пошел на фронт в марте 2022 года, был инспектором пограничной службы первой категории, старшим инспектором отделения воздушной разведки и противодействия беспилотным летательным аппаратам отдела пограничной службы первого пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.

горшков

Еще один боец ВСУ отдал свою жизнь за Украину – житель Ширяевской поселковой громады Березовского района Максим Чернега. Погибший был жителем села Подольцы Ширяевской громады.

боей всу

И еще один житель Одесской области – житель с. Пирожная Кодымской городской громады Подольского района Никифорчук Алексей Викторович — погиб, защищая нашу страну от агрессора.

солдат всу

Лучшие сыновья и дочери Украины отдают свою жизнь за независимость нашей страны! Ни одно имя Героя не будет забыто! Вечная слава Героям Украины!

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Фото: прес-службы Кодымской, Ширяевской и Измаильской территориальных громад

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