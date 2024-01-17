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Выпускник одесской гимназии погиб, защищая Украину

Выпускник одесской гимназии погиб, защищая Украину

На фронте погиб Богдан Островский — выпускник Одесской гимназии №4. Прощание с Героем прошло утром 17 января в Доме Офицеров.

Об этом сообщила директор лицея №4 (бывшая гимназия №4) Инна Леонидовна Соломащенко.

С началом полномасштабной войны Богдан вступил в 126-ю отдельную бригаду территориальной обороны города Одессы. Герой покинул поле битвы, отдав самое ценное — свою жизнь.

«Вся большая семья лицея №4 искренне разделяет горе семьи и выражает соболезнования родным и близким. Вместе с вами тоскуем в глубокой скорби.
Низкий поклон, честь и Слава Герою!», — написала Инна Соломащенко.

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Прощание с Богданом Островским состоялось сегодня, 17 января, в Доме Офицеров.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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