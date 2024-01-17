Випускник одеської гімназії загинув, захищаючи Україну

Мужньо захищаючи Батьківщину на фронті загинув Богдан Островський – випускник Одеської гімназії №4. Прощання з Героєм відбулося вранці 17 січня у Будинку Офіцерів.
Про це повідомила директор ліцею №4 (колишня гімназія №4), Інна Леонідівна Соломащенко.
З початком повномасштабної війни Богдан вступив до 126-ї окремої бригади територіальної оборони міста Одеси. Герой залишив поле битви, віддавши найцінніше своє життя.
“Вся велика родина ліцею №4 щиро поділяє горе сім’ї та висловлює співчуття рідним та близьким. Разом з вами сумуємо у глибокій скорботі.
Низький уклін, честь та Слава Герою!”, – написала Інна Соломащенко.
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Прощання з Богданом Островським відбулося сьогодні, 17 січня, у Будинку офіцерів.