На трассе Одесса-Рени произошло лобовое столкновение: есть пострадавшие

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что около 8 утра водитель легкового автомобиля Mitsubishi, двигаясь в направлении Одессы, выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Skoda.

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В результате ДТП травмировались водитель «Skoda» и пассажир «Mitsubishi». Их доставили в районную больницу. Водителю диагностировали ушиб головы и перелом ключицы, а пассажиру — перелом нижней конечности.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Водителей проверят на состояние опьянения.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одесской области будут судить жителя Черниговской области за смертельное ДТП на трассе Одесса – Рени, в результате которой погибла целая семья, и одессита, по вине которого пострадал водитель из Измаила.