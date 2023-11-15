Новости Одессы и Одесской области

На трассе Одесса-Рени произошло лобовое столкновение: есть пострадавшие

На трассе Одесса-Рени произошло лобовое столкновение: есть пострадавшие

Утром, 15 ноября, на автодороге Одесса-Рени между пунктами пропуска «Маяки-Удобное-Паланка» произошло ДТП, в результате которого травмировались два человека.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что около 8 утра водитель легкового автомобиля Mitsubishi, двигаясь в направлении Одессы, выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Skoda.

Читайте также: На трассе Одесса – Рени трагически погибли трое взрослых и ребенок (фото, видео)

В результате ДТП травмировались водитель «Skoda» и пассажир «Mitsubishi». Их доставили в районную больницу. Водителю диагностировали ушиб головы и перелом ключицы, а пассажиру — перелом нижней конечности.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Водителей проверят на состояние опьянения.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одесской области будут судить жителя Черниговской области за смертельное ДТП на трассе Одесса – Рени, в результате которой погибла целая семья, и одессита, по вине которого пострадал водитель из Измаила.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить