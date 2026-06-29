Ключевые моменты:
- Днем 28 июня на берегу Куяльницкого лимана вспыхнула сухая трава на большой площади.
- Загорание полностью ликвидировали, пострадавших нет.
Сообщение о возгорании на берегу Куяльника поступило в службу спасения воскресным днем 28 июня. Из-за сухой погоды пламя начало стремительно распространяться по сухостою.
Для борьбы с огнем на место оперативно прибыли подразделения ГСЧС, а также спасатели городской коммунальной спасательно-водолазной службы. Благодаря слаженным действиям экстренных служб масштабный пожар удалось вовремя локализовать и полностью ликвидировать.
Пострадавших нет.
Чтобы исключить повторное возгорание от ветра, спасатели дополнительно пролили водой все отдельные тлеющие очаги.
Напомним, ранее синоптики предупреждали, что из-за аномальной жары в Одесской области сейчас достаточно малейшей искры для масштабного степного пожара.
Источник: https://t.me/odramnews/11832