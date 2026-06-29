Ключевые моменты:

  • Днем 28 июня на берегу Куяльницкого лимана вспыхнула сухая трава на большой площади.
  • Загорание полностью ликвидировали, пострадавших нет.

Сообщение о возгорании на берегу Куяльника поступило в службу спасения воскресным днем 28 июня. Из-за сухой погоды пламя начало стремительно распространяться по сухостою.

К экстренному тушению пожара привлекли спасателей ГСЧС и коммунальную службу

Для борьбы с огнем на место оперативно прибыли подразделения ГСЧС, а также спасатели городской коммунальной спасательно-водолазной службы. Благодаря слаженным действиям экстренных служб масштабный пожар удалось вовремя локализовать и полностью ликвидировать.

Пострадавших нет.

Тушение пожара на берегу Куяльницкого лимана

Чтобы исключить повторное возгорание от ветра, спасатели дополнительно пролили водой все отдельные тлеющие очаги.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что из-за аномальной жары в Одесской области сейчас достаточно малейшей искры для масштабного степного пожара.

Источник: https://t.me/odramnews/11832

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