Согласно документу, советник должен участвовать в развитии доступной инфраструктуры Одессы. Речь идет о создании комфортной среды для людей с инвалидностью, маломобильных лиц, а также родителей с детьми.

Назначение произошло на основании личного заявления Алексея Морозова. Срок исполнения обязанностей определен в пределах одного года.

По информации журналистов, Морозов является основателем общественной организации «Безбарьерные» и благотворительного фонда «Помощь Одесской области». Кроме того, он возглавляет ячейку политической партии «Доверяй делам» в Пересыпском районе.

В 2024 году Алексей Морозов вошел в список «100 влиятельных одесситов» и занял 69 место в рейтинге, составленном Южноукраинским Медиа Холдингом.Ранее мы сообщили, что Одесский горсовет начал проверки по удобству городского транспорта