В Одессе переселенцам помогут найти работу

Проблема трудоустройства чрезвычайно актуальна как для тех, кто волею обстоятельств оказался в Одессе, так и для местных жителей. Несмотря на некоторое оживление экономики, тысячи людей до сих пор находятся в поисках работы, новых навыков, профессий, партнеров, идей. За что зацепиться, где найти точку опоры, куда двигаться, как реализовать себя? Именно такие вопросы и задачи задают организаторы инвента, проект PRO Розвиток, созданный при поддержке Координационного Гуманитарного Штаба Одесской области.

Это первое подобное мероприятие с начала полномасштабных военных действий. Организаторы обещают сделать его максимально полезным и насыщенным. Соискатели смогут напрямую пообщаться с работодателями, пройти собеседования, тестирование, узнать, какие возможности предоставляет Городской центр занятости, получить консультации юристов. Кроме того, будут представлены фонды и платформы, помогающие переселенцам адаптироваться в новых условиях.

«Одесская жизнь» выступает информационным партнером события и будет и дальше знакомить читателей с возможностями трудоустройства, социальной и юридической поддержки одесситов и переселенцев.

«PRO РАБОТУ & ПАРТНЕРСТВО» состоится 23 июня, с 11:00 до 17:00 в отеле Александровское, на Александровском проспекте, 12. Вход свободный.