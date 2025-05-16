Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области в своем телеграм-канале.

По словам правоохранителей, мотопатрульные более мобильны и манёвренны, что позволяет им быстро реагировать на ДТП и задерживать нарушителей, пытающихся скрыться. Благодаря способности легко передвигаться через пробки, они значительно улучшают оперативность полиции.

Все мотопатрульные экипированы специальными средствами связи и индивидуальной защитой, а также прошли дополнительное обучение по домедицинской помощи.

Напомним, в Одессе уже более месяца действует правило, разрешающее мотоциклам и мопедам движение по выделенным полосам общественного транспорта. Ранее такой привилегией пользовались только велосипедисты.

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