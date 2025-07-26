Ключевые моменты:

Температура морской воды в Одессе сегодня – 22–23 °C, что считается идеальной для купания.

Вчера, 25 июля, вода была чуть теплее – около +24 °C, по данным Seameteo.

В ближайшие две недели средняя температура воды сохранится на уровне +24 °C.

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня море у берегов Одессы прогреется до 22–23°С. Такая воды считается идеальной для купания.

Как сообщает ресурс Seameteo, в пятницу, 25 июля, температура воды в Одессе составляла в среднем +24°C.

По прогнозам, в течение ближайших 14 дней средняя температура морской воды будет держаться на уровне 24°C.

Как сообщалось, сегодня в Одессе ожидается переменная облачность, без существенных осадков, а по области днем возможны кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до 30–32°C в Одессе и до до 30–35°C, а местами и до 38°C по области.

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Автор фото – Александр Бурлак