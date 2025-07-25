Ключевые моменты:
- В Одессе завтра переменная облачность, без осадков, до +32 °C днем;
- По области возможны кратковременные дожди и грозы, особенно днем;
- Видимость на дорогах хорошая.
Прогноз погоды в Одессе на 26 июля
По Одессе в субботу ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 7–12 м/с.
Температура ночью 21–23°C, днем 30–32°C.
Температура морской воды 22–23°C.
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Прогноз погоды в Одесской области на 26 июля
По Одесской области завтра переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-западный, 7–12 м/с.
Температура ночью 20–25°C тепла, днем она поднимется до 30–35°C, а местами и до 38°C.
На автодорогах области видимость хорошая.
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