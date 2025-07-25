Одесский Греческий парк, у фонтана

Ключевые моменты:

  • В Одессе завтра переменная облачность, без осадков, до +32 °C днем;
  • По области возможны кратковременные дожди и грозы, особенно днем;
  • Видимость на дорогах хорошая.

Прогноз погоды в Одессе на 26 июля

По Одессе в субботу ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 7–12 м/с.

Температура ночью 21–23°C, днем 30–32°C.

Температура морской воды 22–23°C.

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Прогноз погоды в Одесской области на 26 июля

По Одесской области завтра переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный, 7–12 м/с.

Температура ночью 20–25°C тепла, днем она поднимется до 30–35°C, а местами и до 38°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

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