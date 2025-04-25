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Как сообщили в Белгород-Днестровской райгосадминистрации, жизнь воина оборвалась 15 апреля 2025 года в районе поселка Разлив Покровского района Донецкой области.

Станислав Попозогло

Земляки вспоминают Станислава неравнодушным, справедливым, добрым, искренним и отзывчивым человеком.

«Станислав Попозогло отдал жизнь за своих родных и близких, за все будущие поколения, чтобы жизнь имела продолжение в них, под мирным небом.  В жерновах жестокой российско-украинской войны непрерывно сеется смерть. Все больше и больше земляков мы теряем навечно и безвозвратно. Раны невосполнимой потери не заживут, но жертва ценой в жизнь не будет напрасной”, — написали в РГА.

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