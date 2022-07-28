Летние лагеря в Одессе: как организовать досуг ребенка во время войны?

В стране война и разгар лета. Детские сады, школы, лагеря закрыты, пляжи заминированы. Взрослым нужно на работу. А куда же определить ребенка, чтобы он смог насладиться летом и был в безопасности? «Одесская жизнь» выясняла, какие детские лагеря и частные сады сейчас работают, какие услуги и в каких условиях предоставляют и во сколько все это обойдется.