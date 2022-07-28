Летние лагеря в Одессе: как организовать досуг ребенка во время войны?

В стране война и разгар лета. Детские сады, школы, лагеря закрыты, пляжи заминированы. Взрослым нужно на работу. А куда же определить ребенка, чтобы он смог насладиться летом и был в безопасности? «Одесская жизнь» выясняла, какие детские лагеря и частные сады сейчас работают, какие услуги и в каких условиях предоставляют и во сколько все это обойдется.
Летние лагеря
Каникулы в конном клубе SUMMER HORSE TIME
- Возраст: от 7 до 17 лет.
- Время пребывания: круглосуточно 5-12 дней.
- Что предлагают: верховая езда, площадка для активных и развивающих занятий, пятиразовое питание.
- Телефон: (095) 020-30-34.
- Адрес: Одесская область, село Богнатово.
- Безопасность: на территории работает охрана, о правилах безопасности во время воздушной тревоги консультируют на месте.
- Цена: от 6500 гривен за пять дней, есть скидки для детей-переселенцев.
Дневной лагерь в IQ SCHOOL
- Возраст: от 6 до 11 лет.
- Время пребывания: пятидневка с 9:00 до 13:00.
- Что предлагают: трехразовое питание, развивающие игры, прогулки, мастер-классы.
- Телефон: (073) 273-273-5.
- Адрес: улица Варненская, 4.
- Безопасность: практикуют правило двух стен.
- Цена: один день – 400 гривен, неделя – 1000 гривен.
Летний лагерь при школе DREAM SCHOOL
- Возраст: от 6 до 12 лет.
- Время пребывания: с 9:30 до 16:00.
- Что предлагают: питание, квесты и мастер-классы, конкурсы и мюзиклы, спортивные соревнования и развивающие игры.
- Телефон: (093) 301-30-02.
- Адрес: улица Чубаевская, 27.
- Безопасность: есть укрытие с двумя выходами и вентиляцией.
- Цена: от 2500 гривен за 8-10 рабочих дней.
Летний лагерь «ХЭП-ПИ»
- Возраст: от 7 до 11 лет.
- Время пребывания: пятидневка с 9:00 до 17:00.
- Что предлагают: четырехразовое питание, спортивные игры, театральные и творческие занятия, экскурсии, занятия танцами и детский сад.
- Телефон: (063) 735-62-06.
- Адрес: улица Гераневая, 2.
- Безопасность: есть укрытие.
- Цена: детский сад – 500 гривен в день (группа полного дня) или 300 гривен – неполный день, летний лагерь – 2500 в месяц или 500 гривен в день.
Летний языковой клуб CHUDO LAND
- Возраст: от 7 до 13 лет.
- Время пребывания: пятидневка с 9:00 до 13:00.
- Что предлагают: английский язык, робототехника, вокал, актерское мастерство, танцы, выступления, мастер-классы, обед.
- Телефон: (096) 644-57-00.
- Адрес: улица Варненская, 3а (закрытая территория в парковой зоне).
- Безопасность: есть укрытие с запасами еды и воды.
- Цена: 350 гривен в день.
Летний лагерь в «ГОРОДЕ ЗНАНИЙ»
- Возраст: от 5 до 12 лет.
- Время пребывания: пятидневка с 9:00 до 14:00 или с 9:00 до 18:00.
- Что предлагают: активные и обучающие занятия, мастер-классы, настольные игры, прогулки, тематические вечеринки, обед и ужин.
- Телефоны: (063) 411-07-06, (068) 55-22-369.
- Адрес: улица Генерала Бочарова, 25.
- Безопасность: есть специально оборудованное помещение.
- Цена: полдня – 350 гривен (разовое посещение) или 1500 гривен (абонемент на пять дней), полный день – 2250 гривен (абонемент на пять дней) или 500 гривен (разовое посещение), по субботам с 13:00 до 16:00 игротека – 250 гривен.
Неделя каникул в «АКАДЕМИИ СПОРТА»
- Возраст: от 7 до 16 лет.
- Время пребывания: две недели, пятидневка с 8:30 до 17:00.
- Что предлагают: спортивные и творческие занятия, бассейн, мастер-классы, конкурсы, комплексный обед и ужин.
- Телефоны: (073) 114-41-10, (098) 377-12-04.
- Адрес: улица Дальницкое шоссе, 2.
- Безопасность: территория охраняется, есть оборудованное убежище.
- Цена: 5800 гривен.
Центры развития детей
Семейный клуб «МАК»
- Возраст: от 2 до 6 лет.
- Время пребывания: пятидневка с 9:00 до 13:00 и с 9:00 до 15:00.
- Что предлагают: мини-сад, игры, английский, развивающие и творческие занятия, мастер-классы.
- Телефон: (067) 968-39-09.
- Адрес: улица Марсельская, 38.
- Безопасность: есть цокольный этаж.
- Цена: с 9:00 до 13:00 – 200 гривен в день, с 9:00 до 15:00 – 300 гривен в день.
«УМНИЧКА»
- Возраст: от 5 лет.
- Время пребывания: уточняйте.
- Что предлагают: мастер-классы разной тематики.
- Телефоны: (073) 086-51-64, (067) 565-42-13.
- Адрес: улица Генерала Бочарова, 54а.
- Безопасность: цокольный этаж.
- Цена: 100 гривен за мастер-класс.
«КУЗЯ»
- Возраст: от 3,5 до 7 лет.
- Время пребывания: пятидневка с 9:00 до 13:00.
- Что предлагают: развивающие игры.
- Телефон: (098) 561-51-11.
- Адрес: улица Успенская, 26.
- Безопасность: есть два помещения, оборудованных под укрытие.
- Цена: 350 гривен за разовое посещение.
Частные детские сады
Детский сад неполного дня в HAPPY TIME
- Возраст: от 2 до 6 лет.
- Время пребывания: с 8:00 до 13:00.
- Что предлагают: трехразовое питание и обучающие занятия два раза в день.
- Телефон: (093) 668-85-88.
- Адрес: Пироговский переулок, 8; Манежный переулок, 3; Варненская, 4б; Костанди, 201б; Героев обороны Одессы, 92а.
- Безопасность: есть укрытие.
- Цена: абонемент – от 10000 гривен в месяц.
Детский сад и школа «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
- Возраст: с полутора до 6 лет.
- Время пребывания: пятидневка с 8:00 до 13:00 или с 8:00 до 18:00.
- Что предлагают: обучение и игры, подготовка к школе, творчество, питание.
- Телефон: (098) 210-01-29.
- Адрес: улица Космонавтов, 36.
- Безопасность: есть укрытие.
- Цена: полудневка – 300 гривен в день, целый день – 450 гривен в день.
Танцевально-творческая группа FOXY
- Возраст: от 2 до 6 лет.
- Время пребывания: пятидневка с 9:00 до 13:00.
- Что предлагают: развивающие игры, подготовка к школе, английский язык, танцы и гимнастика, мастер-классы и перекус.
- Телефон: (093) 624-82-18.
- Адрес: улица Богдана Хмельницкого, 59.
- Безопасность: консультируют воспитатели.
- Цена: 250 гривен в день.
Детский сад «МИШУТКА»
- Возраст: от 2 до 7 лет.
- Время пребывания: пятидневка с 8:30 до 18:30.
- Что предлагают: питание, подвижные игры, прогулки, обучающая программа, творческие занятия и английский.
- Телефон: (067) 483-07-83.
- Адрес: улица Посмитного, 9.
- Безопасность: есть укрытие.
- Цена: полудневка – 450 гривен в день или 6500 гривен в месяц, целый день – 550 гривен в день или 10000 гривен в месяц.
Детский сад «КОЛОСОК»
- Возраст: от полутора до 6 лет.
- Время пребывания: пятидневка с 8:30 до 13:00 или с 8:30 до 18:00.
- Что предлагают: образовательная программа, развивающие игры, питание три или пять раз в день.
- Телефоны: (066) 545-13-99, (068) 068-48-71.
- Адрес: улица Китобойная, 40.
- Безопасность: воспитатели консультируют на месте.
- Цена: полудневка – 4000 гривен в месяц, целый день – 6000 гривен в месяц.