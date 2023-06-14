Мобилизированные в Одессе музыканты группы Junket будут служить в механизированной бригаде

На Одесском вокзале представители ТЦК задержали участников киевской электронной группы Junket. Музыканты приехали дать благотворительный концерт, средства с которого должны были пойти на нужды ВСУ.

После прохождения медицинской комиссии, участников группы распределили в 59-ю отдельную механизированную бригаду имени Якова Гандзюка, сообщают они на странице группы в Instagram.

Фото, где оба музыканта одеты в форму, подписали: «59 омбр. Культурный десант. Слава Украине!»

А на вопросы своих поклонников в комментариях подтвердили, что теперь будут играть в военном оркестре.

Как их встретили возле Одесского железнодорожного вокзала представители ТЦК и доставили в военкомат, рассказал один из участников группы на своей странице в Facebook:

«Отошли от вокзала и появилось 4-5 военных и один «мент». Никто не представился и просто увезли нас в военкомат для проверки. У входа внутрь у нас забрали телефоны и отправили на медкомиссию, где всегда все здоровы. Затем повезли на флюорографию в другой военкомат. Телефоны нам так и не выдали. Там мы провели с 11:00 до 19:30, просто сидя и ожидая, что нас повезут обратно за телефонами».

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