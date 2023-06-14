Мобілізовані в Одесі музиканти гурту Junket служитимуть в механізованій бригаді

На Одеському вокзалі представники ТЦК затримали учасників київського електронного гурту Junket. Музиканти приїхали дати благодійний концерт, кошти з якого мали піти на потреби ЗСУ.

Після проходження медичної комісії учасників гурту розподілили до 59 окремої механізованої бригади імені Якова Гандзюка, повідомляють вони на сторінці гурту в Instagram.

Фото, де обидва музиканти одягнені в однострій, підписали: “59 омбр. Культурний десант. Слава Україні!”

А на запитання своїх прихильників у коментарях підтвердили, що тепер будуть грати у військовому оркестрі.

Як їх зустріли біля Одеського залізничного вокзалу представники ТЦК та доправили до військкомату, розповів один з учасників гурту на своїй сторінці у Facebook:

“Відійшли від вокзалу і з’явилося 4-5 військових та один “мент”. Ніхто не представився і просто повезли нас у військкомат для перевірки. При вході всередину у нас забрали телефони та відправили на медкомісію, де завжди всі здорові. Потім повезли на флюорографію в інший військкомат. Телефони нам так і не видали. Там ми провели з 11:00 до 19:30 просто сидячи й чекаючи, що нас повезуть назад за телефонами”.

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