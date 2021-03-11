Новости Одессы и Одесской области

В одесской мэрии обещают обезопасить провал во дворе старого дома на Базарной (видео)

В одесской мэрии обещают обезопасить провал во дворе старого дома на Базарной (видео)

Во дворе дома №93 на улице Базарной в центре Одессы произошел провал над тепловой магистралью. В мэрии обещают ликвидировать аварию за две недели.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Как рассказал директор департамента по вопросам топливно-энергетического комплекса Виталий Цуркан, тепловой лоток расчистят от строительного мусора, затем оштукатурят стены. Далее провал накроют профнастилом.

Кроме того, соседние ямы во дворе, образовавшиеся в результате подмыва грунта, зацементируют или заасфальтируют.

«Никакого подмыва грунта в виде неисправной канализации во дворе нет. После обследования было определено, что коммуникации не текут», – отметил чиновник.

Цуркан добавил, что левая фасадная сторона дома частично обвалилась в 2016 году. После этого часть жителей отселили. Сейчас здание стоит в титульном списке на проведение капитального ремонта.

Отметим, что дом на Базарной, 93 является памятником архитектуры. Он был построен в 1890 году. Известен как доходный дом Олова и Дурьяна.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что в центре Одессы оказался под угрозой «гроха» дом №93 по улице Базарной. По словам жильцов дома, грунт во дворе начал проседать после ремонта подземных коммуникаций.

Читайте также: У обрушившегося одесского дома на Нежинской кипят работы (фото).

Фото: Избирком

Видео: Думская, 1

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить