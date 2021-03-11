В одесской мэрии обещают обезопасить провал во дворе старого дома на Базарной (видео)

Во дворе дома №93 на улице Базарной в центре Одессы произошел провал над тепловой магистралью. В мэрии обещают ликвидировать аварию за две недели.

Как рассказал директор департамента по вопросам топливно-энергетического комплекса Виталий Цуркан, тепловой лоток расчистят от строительного мусора, затем оштукатурят стены. Далее провал накроют профнастилом.

Кроме того, соседние ямы во дворе, образовавшиеся в результате подмыва грунта, зацементируют или заасфальтируют.

«Никакого подмыва грунта в виде неисправной канализации во дворе нет. После обследования было определено, что коммуникации не текут», – отметил чиновник.

Цуркан добавил, что левая фасадная сторона дома частично обвалилась в 2016 году. После этого часть жителей отселили. Сейчас здание стоит в титульном списке на проведение капитального ремонта.

Отметим, что дом на Базарной, 93 является памятником архитектуры. Он был построен в 1890 году. Известен как доходный дом Олова и Дурьяна.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что в центре Одессы оказался под угрозой «гроха» дом №93 по улице Базарной. По словам жильцов дома, грунт во дворе начал проседать после ремонта подземных коммуникаций.

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Фото: Избирком

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