Одесситы могут предложить проект по улучшению жизни в городе: бюджет оплатит

Почетные граждане Одессы – это бренд, повод для гордости, а иногда и недоумения со стороны горожан. Этих людей можно заметить во время больших и значимых городских мероприятий. Они возлагают цветы к памятнику Неизвестному матросу, открывают новые имена на Аллее звезд. За какие заслуги присуждают это высокое звание, какие права и обязанности появляются у людей, получивших заветную ленту? «Одесская жизнь» искала ответы на эти и другие вопросы. (Републикация статьи от 2 сентября 2017 года, с обновлениями).

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