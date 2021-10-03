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Одесситы могут предложить проект по улучшению жизни в городе: бюджет оплатит

Одесситы могут предложить проект по улучшению жизни в городе: бюджет оплатит

4 октября 2021 года на платформе Одесского городского совета «Социально активный гражданин» начитается прием проектов общественного бюджета города Одессы на 2022 год.

Требования к проектам

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Подать заявку можно на платформе «Социально активный гражданин» citizen.omr.gov.ua  (citizen.odessa.ua).

Общий объем расходов на 2022 год, который планируется направить на реализацию проектов-победителей, составляет 50 млн. грн.

Требования к проектам, чтобы они могли учавствовать в конкурсе:

  • Количество подписей членов территориальной громады города, которые необходимо собрать автору для подачи проекта, должен составлять не менее 20 для малого общественного проекта и 50 для большого общественного проекта (кроме подписи автора (-ов) проекта).
  • Минимально возможный возраст автора проекта – 18 лет.

Сколько денег выделяют на проект

Стоимость одного проекта – от 100 000 грн до 500 000 грн для малого общественного проекта и от 500 000 грн до 1 500 000 грн для большого общественного проекта.

Этапы:

  • Завершение приема проектов – 2 ноября 2021 года (включительно).
  • С 3 ноября по 7 декабря 2021 года (включительно) – определение Комиссией проектов, допускаемых к онлайн-голосованию.
  • С 8 по 27 декабря 2021 года (включительно) – онлайн-голосование членов территориальной громады города Одессы.
  • Определение проектов-победителей и обнародование общего списка проектов-победителей – до 12 января 2022 года (включительно).
  • Проект должен быть реализован до 5 декабря 2022 года.

Типы проектов, принимаемых к участию:

  • безопасность и общественный порядок (мероприятия, направленные на усиление общественного порядка, безопасность граждан и защиту их собственности (например, внедрение системы видеонаблюдения, пожарной охраны и т.п.);
  • туризм (меры по привлечению туристов в город, развитие городского туризма и туристической инфраструктуры)
  • телекоммуникации, связь и информационные технологии (автоматизация систем по предоставлению услуг жителям; интерактивные карты; мобильные приложения по городской инфраструктуры отраслях зон wи-fi и т.д.);
  • дорожно-транспортная инфраструктура (развитие пешеходной инфраструктуры, в том числе подземных переходов регулирования дорожного движения отраслях мест для парковки автомобилей, велосипедных дорожек, мест для парковки и пунктов проката велосипедов, доступ к общественному транспорту; совершенствование общественного транспорта, развитие инфраструктуры общественного транспорта и т.д. )
  • энергосбережение (мероприятия, направленные на энергосбережение)
  • окружающая природная среда (предотвращение и ликвидация загрязнения окружающей среды, охрана природных ресурсов, работа с беспризорными животными, в частности чипирование, регулирования их численности, выгул домашних животных и т.п.);
  • коммунальное хозяйство (обустройство и озеленение территорий, обустройство детских площадок; уличное освещение; обращение с отходами, улучшения качества питьевой воды и т.п.);
  • культура (развитие учреждений культуры, организация досуга (фестивали, спектакли, концерты, конкурсы, ярмарки, выставки и т.д.); реставрация архитектурных памятников и т.д.);
  • образование (развитие учреждений внешкольного, школьного и высшего образования, организация просветительских мероприятий (тренинги, курсы, семинары и т.п.);
  • здравоохранение (развитие медицинской инфраструктуры; улучшение услуг медицинских учреждений и обеспечение свободного доступа к их получения, организация мероприятий по ранней диагностике и профилактике заболеваний; пропаганда здорового образа жизни и т.п.);
  • социальная защита (развитие учреждений социальной помощи и обслуживания, проведение мероприятий социальной направленности, в том числе меры по реабилитации лиц с инвалидностью, защита прав лиц с инвалидностью, сирот, нетрудоспособных лиц, пенсионеров, многодетных семей, обеспечение свободного доступа лиц с инвалидностью к о объектов инфраструктуры и т.д.);
  • спорт (развитие учреждений спортивно-оздоровительного направления, организация спортивных мероприятий (соревнования, марафоны и т.д.); популяризация спорта и здорового образа жизни и т.п.).

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Редакция ПРОФИЛЬ

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