Міжнародний аеропорт “Одеса” у лютому збільшив пасажиропотік майже на 40%

Загалом у лютому Одеський аеропорт відвідало 119 048 пасажирів.
Про це повідомляє пресслужба аеропорту у Facebook.
– Вау! У лютому вас було 119 048! Це на 38% більше ніж аналогічний показник торік. На міжнародних напрямках 105,8 тисяч осіб, на внутрішніх — 13,2 тисячі осіб, – повідомляє пресслужба.
Всього за лютий авіакомпанії здійснили 1126 рейсів з Одеського аеропорту — на 13% більше, ніж за лютий 2019 року.
Найпопулярнішими напрямками лютого стали Стамбул, Шарм-еш-Шейх та Бориспіль. У топ-3 нових європейських рейсів увійшли Берлін, Будапешт та Гданськ.
Фото: УНІАН
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