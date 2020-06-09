Новости Одессы и Одесской области

Митинг под ОГА: жители Николаевского района не хотят присоединяться к Раздельнянскому

Митинг под ОГА: жители Николаевского района не хотят присоединяться к Раздельнянскому

Сегодня утром под Одесской ОГА собрались жители Николаевского района. Люди выступили против присоединения их района к Раздельнянскому, так как туда нет дороги.

Напомним, что согласно обновленному проекту Минрегиона по разделению области на новые районы, Николаевский район войдёт в состав Раздельнянского. Это уже вторая редакция проекта. Изначально этот край должен был стать частью Березовского района. Но и в таком случае местные жители не могли бы добраться в райцентр из-за бездорожья.

Глава Николаевского райсовета Виктор Купченко:

В Одесской области все села распределены с севера на юг, а нас хотят разделить с запада на восток. Люди далеко так не ездят.

Митингующие считают, что в состав Березовского района могут войти Березовка, Николаевский, Ивановский, Лиманский, Ширяевский, Любашевский районы. В Березовку, Любашевку и Ширяево еще можно доехать. А вот, чтобы из Николаевки попасть в Раздельную, нужно я ехать через Одессу – другой дороги нет. Это приблизительно 250 км.

С митингующими пообщался директор департамента экономической политики Одесской ОГА Дмитрий Радулов и сказал, что в администрацию действительно поступало много обращений по поводу создания Березовского района.

Директор департамента экономической политики Одесской ОГА Дмитрий Радулов:

В Березовском районе за несколько лет были ремонтные работы, есть дорожная инфраструктура. Позиция Николаевского района: или Березовский, или город Одесса. Причем Одесса находится гораздо дальше, чем Раздельная. Тут не принципиально какой район, скорее важно – наличие инфраструктуры.

Напомним, правительство приняло перспективный план формирования территорий общин Запорожской, Львовской и Одесской областей. Также мы писали, что перед объединением ОТГ следовало бы обеспечить хорошую инфраструктуру.

Фото: УСИ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить