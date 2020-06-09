Митинг под ОГА: жители Николаевского района не хотят присоединяться к Раздельнянскому

Сегодня утром под Одесской ОГА собрались жители Николаевского района. Люди выступили против присоединения их района к Раздельнянскому, так как туда нет дороги.

Напомним, что согласно обновленному проекту Минрегиона по разделению области на новые районы, Николаевский район войдёт в состав Раздельнянского. Это уже вторая редакция проекта. Изначально этот край должен был стать частью Березовского района. Но и в таком случае местные жители не могли бы добраться в райцентр из-за бездорожья.

Глава Николаевского райсовета Виктор Купченко:

В Одесской области все села распределены с севера на юг, а нас хотят разделить с запада на восток. Люди далеко так не ездят.

Митингующие считают, что в состав Березовского района могут войти Березовка, Николаевский, Ивановский, Лиманский, Ширяевский, Любашевский районы. В Березовку, Любашевку и Ширяево еще можно доехать. А вот, чтобы из Николаевки попасть в Раздельную, нужно я ехать через Одессу – другой дороги нет. Это приблизительно 250 км.

С митингующими пообщался директор департамента экономической политики Одесской ОГА Дмитрий Радулов и сказал, что в администрацию действительно поступало много обращений по поводу создания Березовского района.

Директор департамента экономической политики Одесской ОГА Дмитрий Радулов:

В Березовском районе за несколько лет были ремонтные работы, есть дорожная инфраструктура. Позиция Николаевского района: или Березовский, или город Одесса. Причем Одесса находится гораздо дальше, чем Раздельная. Тут не принципиально какой район, скорее важно – наличие инфраструктуры.

Напомним, правительство приняло перспективный план формирования территорий общин Запорожской, Львовской и Одесской областей. Также мы писали, что перед объединением ОТГ следовало бы обеспечить хорошую инфраструктуру.

Фото: УСИ

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