Децентрализация на Одесщине: добровольно-принудительный формат и исчезающие громады

До выборов в местные советы осталось пять месяцев. И состояться они должны на новой территориальной основе – на уровне громад и укрупненных районов. К этому сроку планируется полное завершение децентрализации – изменение административно-территориального устройства страны.

Как проходит реформа в Одесской области, выясняла «Одесская жизнь».

Большие полномочия и пикеты на дорогах

Преимущества объединенных территориальных громад, вроде бы, налицо – центральной властью им передано больше полномочий и больше денежных ресурсов. Хотя, и ответственности, соответственно, больше.

Правда, по мнению многих экспертов, на Одесщине перед объединением ОТГ для начала следовало бы обеспечить хорошую инфраструктуру и, в первую очередь, – дороги. А громады создавать – добровольно, по желанию населения.

Однако, с недавних пор – из-за нерасторопности самих громад, согласно изменениям в законе «О местном самоуправлении», территории ОТГ и их центры утверждаются решением правительства. Основой для их создания служат перспективные планы формирования громад, разработанные облгосадминистрациями. Документы эти, заверяют в Кабмине, должны пройти широкие общественные обсуждения.

Сегодня же Кабинет министров принял план формирования громад в Одесской области.

В Одесской области – самой большой в Украине, с разнообразием национального состава, климатических условий, экономического развития – процесс образования громад легким не назовешь, а в формате добровольно-принудительном – и подавно. Перспективные планы при этом неоднократно менялись – к недоумению и возмущению населения. Не всем понравится, когда уже созданные громады, как, например, Тузловская, предлагают сделать частью еще только планируемых ОТГ, а болградские села, где исторически компактно проживает болгарская община, разделяют на 5 громад. Потому население активно отстаивает свое право на независимость – либо перекрывая трассу Одесса-Рени, либо устраивая акции протеста у облгосадминстрации.

Ну, не хотят жители Одесщины следовать не всегда обоснованной линии руководства. В Татарбунарском районе 6 сел выступили против присоединения к городу Татарбунары, опасаясь сокращения количества школ после административной реформы. А пгт Хлебодарское и Радостное не захотели присоединяться к Одессе. Жители считают, что это лишит поселки перспективы – вторым депрессивным Ленпоселком быть не хотят. К Авангардовской ОТГ присоединились с удовольствием. И это вполне предсказуемо – успешная громада выгодно расположена на оживленных автодорогах, соседствует с крупными налогоплательщиками: «7-й километр» и гипермаркет «Эпицентр».

Провал «Большой Одессы»

А вот идея создания территориального образования «Большая Одесса» провалилась. Масштабная громада должна была объединить населенные пункты от Сухого до Аджалыкского лимана вдоль морского побережья, в пределах Объездной дороги. Их жители и так уже связаны с Одессой: подавляющее большинство здесь работает, пользуется одесскими поликлиниками, дети посещают одесские детсады и школы

По мнению экс-нардепа Виталия Барвиненко, препятствуют образованию «Большой Одессы», в первую очередь, руководители пригородов – «местные царьки». По 10-15 лет они «правят» этими населенными пунктами и привыкли «рулить» финансовыми потоками – получать образовательные, медицинские субсидии и при этом ничего не строить. Одесса же, едва справляясь с наплывом соседей, грозит ввести платное обучение для их детей в школах и детсадах.

Новый список – новые протесты

После многочисленной «перекройки» карты области 14 мая ОГА утвердила, вроде бы, окончательный список территориальных громад. В результате – новая волна акций протеста. К зданию обладминистрации съехались и жители Болграда и Кирничанской ОТГ, в новой версии плана вообще не существующей – ее населенные пункты оказались приписаны в Суворовской громаде.

Обновленную редакцию плана объединения громад с райсоветами согласовывать не стали. Никаких общественных слушаний и в помине не было. Жители Теплодара, к примеру, узнали о присоединении своего города к Маякской ОТГ из интернета. И во главе с мэром тоже отправились в облгосадминистрацию, чтобы выразить свой протест.

По перспективному плану 2015 года, согласно которому объединенные территориальные громады создавались вокруг городов областного значения, Теплодар должен был стать центром ОТГ, объединив 18 близлежащих сел. Но сельсоветы добровольно объединяться не захотели, образовав отдельные громады.

Согласно закону, обязательным требованием для создания территориальной громады является их финансовая состоятельность: поступления от местных налогов и сборов, налогов на доходы физических лиц, возможность финансирования образования, «первички» здравоохранения, культуры, аппарата управления. Во внимание принимаются демографические показатели, возможность оказания ОТГ доступных качественных услуг населению.

Так вот, в Теплодаре, например, есть все необходимые ресурсы для обслуживания людей. Бюджет на 6 млн. грн. больше, чем в Маякской ОТГ. Больше и население здесь. Потому понять рациональность такого присоединения, мягко говоря, затруднительно.

Новые районы: с префектами вместо райсоветов

Укрупнение районов в Украине изначально было задумано для того, чтобы вместо почти 500, в большинстве своем депрессивных, создать 100 сильных и процветающих, присоединив бедные к богатым. Законопроект об их ликвидации и создании Кабмин должен подготовить через 3 месяца. До принятия закона границы районов и их административные центры утверждает правительство – на основе перспективных планов формирования территорий областей.

В Одесской области вместо 26 районов планируют оставить, максимум, 5. По предложению ОГА, только в Бессарабии должно быть 3 района: Измаильский, Арцизский, Белгород-Днестровский. Но в Минрегионе сомневаются, что они соответствуют критериям – не менее 150 тысяч населения и логистическое удобство, и предлагают создать там два района. Острая дискуссия развернулась и относительно севера области: должен ли быть там кроме Одесского и Подольского еще 1 район. Исходя из численности населения, культурно-исторических, политических, административных критериев 2 здесь вполне достаточно. Но между Подольском районом и Одессой нет явно выраженного субрегионального центра. Поэтому еще одним укрупненным районом может стать Раздельнянский.

В то же время депутаты Болградского райсовета обратились к Кабмину с требованием сохранить целостность их района, как единицы административно-территориального устройства, и даже укрупнить, включив в его состав все болгарские, гагаузские, албанские села юга украинской Бессарабии. Хотя, согласно перспективному плану, Болградский район должен войти в состав Измаильского.

Заручились даже поддержкой в Болгарии. Народное собрание республики призвало украинское правительство принять меры для сохранения целостности в Бессарабии этнической болгарской общины. Разделившись, она перестанет быть большинством. И 300 тысяч проживающего там населения могут утратить свои права на получение образования на родном языке, считают в парламенте Болгарии.

Ну, и местные «царьки» насиженных мест лишатся. Планируется, что и райсоветов в новых районах не будет. Райгосадминистрации трансформируют в органы государственной власти префектурного типа. Префекты будут представлять в районах центральную власть, и назначаться главой государства по согласованию с Кабмином.

– Мы хотим сильное местное самоуправление, но нам нужно и сильное государство, – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Хотя, некоторые эксперты считают, что в результате реформы украинские города, села, поселки могут стать, по сути, филиалами столицы. Без широчайшей передачи полномочий территориальным громадам это будет обыкновенное укрупнение – возможно, с не лучшими последствиями. Между тем, реформа на пути завершения.

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