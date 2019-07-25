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Міська голова Білгород-Дністровського достроково пішла у відставку

Міська голова Білгород-Дністровського достроково пішла у відставку

Алла Гінак припинила повноваження міського голови за власним бажанням.

Міська голова міста Білгород-Дністровський Алла Гінак достроково пішла у відставку за власним бажанням.

Таке рішення ухвалили сьогодні, 25 липня, під час засідання 52-ї сесії Білгород-Дністровської міської ради, про це повідомляється на офіційному сайті Білгород-Дністровської міської ради.

Питання «Про дострокове припинення повноважень Білгород-Дністровського міського голови Гінак А.Ф.» було підтримано більшістю голосів депутатів.

Наприкінці пленарного засідання 52-ї сесії Білгород-Дністровської міської ради Алла Гінак подякувала депутатському корпусу міської ради, виконавчим органам міської ради, керівникам комунальних підприємств міста та всім небайдужим містянам за майже чотири роки плідної співпраці на благо всієї громади міста Білгорода-Дністровського.

Фото: Білгород-Дністровська міська рада

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