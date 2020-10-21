Минздрав привлечет частные лаборатории к тестированию на коронавирус

Министерство охраны здоровья Украины будет привлекать частные лаборатории к тестированию на коронавирус, чтобы сократить сроки ожидания результатов. На эти цели уже выделено 100 млн грн.

Об этом сегодня, заявил сегодня, 20 октября, во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

«У наших лабораторных центров будут договора с частными лабораториями. Туда будут отправлять образцы, которые находятся в наших лабораториях. Таким образом мы максимально разгрузим лабораторные центры и уменьшим количество дней ожидания результатов тестов», — сказал министр.

По словам Степанова, задержки с результатами тестирования на COVID-19 имеют место в Киеве, а также в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что министерство готовится к любому развитию событий относительно ситуации с коронавирусом.

Напомним, на утро 20 октября в Украине выявили 5469 новых случаев коронавируса. В Одесской области за сутки подтвердили 264 случая COVID-19. При этом выздоровели 325 человек, что является рекордным показателем.