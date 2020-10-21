Новости Одессы и Одесской области

Минздрав привлечет частные лаборатории к тестированию на коронавирус

Минздрав привлечет частные лаборатории к тестированию на коронавирус

Министерство охраны здоровья Украины будет привлекать частные лаборатории к тестированию на коронавирус, чтобы сократить сроки ожидания результатов. На эти цели уже выделено 100 млн грн.

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Об этом сегодня, заявил сегодня, 20 октября, во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

«У наших лабораторных центров будут договора с частными лабораториями. Туда будут отправлять образцы, которые находятся в наших лабораториях. Таким образом мы максимально разгрузим лабораторные центры и уменьшим количество дней ожидания результатов тестов», — сказал министр.

По словам Степанова, задержки с результатами тестирования на COVID-19 имеют место в Киеве, а также в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что министерство готовится к любому развитию событий относительно ситуации с коронавирусом.

Напомним, на утро 20 октября в Украине выявили 5469 новых случаев коронавируса. В Одесской области за сутки подтвердили 264 случая COVID-19. При этом выздоровели 325 человек, что является рекордным показателем.

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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