Об этом сообщила в Facebook руководитель нацпарка «Тузловские лиманы» Ирина Выхристюк.

Согласно документу, с 21 мая временно исполнять обязанности руководителя Национального природного парка «Нижнеднестровский» будет начальник отдела рекреации парка Владимир Самусев. Он будет выполнять эти функции до официального назначения нового директора в установленном порядке или до другого распоряжения министерства.

Ирина Выхристюк утверждает, что увольнение Сергей Кубышко было “без уведомления, без предупреждения, просто росчерком пера” и об этом приказе он узнал от самого претендента на должность и.о. Самусева.

Выхристюк отмечает, что за время руководства Кубышко в парке произошли положительные изменения, активизировалась работа коллектива, возросла эффективность природоохранных мероприятий. Она подчеркнула, что он — местный житель, специалист с профильным образованием и глубоким знанием региона.

Она ставит под сомнение профессионализм нового главы нацпарка Самусева, который проработал в парке всего пять месяцев и не имеет опыта в природоохранной сфере.

“Небольшой поиск информации свидетельствует об опыте работы Самусева В. в правоохранительных органах (учился в Луганском университете внутренних дел). Последнее место работы в Шацкой РГА, заместителем председателя”, — возмущается руководитель «Тузловских лиманов».

Ирина Выхристюк отмечает, что из-за войны природоохранная отрасль потеряла немало специалистов.

“Этот кадровый кризис только углубляется. Есть ряд причин. Над ними никто не работает. Мы не сможем оправиться еще долго. За этот период учреждения заполнят случайными или же «нужными» людьми, для которых не были и не будет приоритетом и мотивацией ОХРАНА дикой природы,” — написала она.

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