Министр образования назначил нового ректора одесского нархоза

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет назначил нового ректора Одесского национального экономического университета (ОНЭУ) – им стал доктор экономических наук профессор кафедры экономики, права и управления бизнесом Анатолий Ковалев.

Соответствующий указ главы Минобраза датирован 4 января.

Это назначение состоялось на основании результатов выборов ректора ОНЭУ, которые прошли 5 ноября 2020 года.

Согласно указу, новый ректор назначен с 5 января 2021 года на пять лет – до 5 января 2026 года.

Анатолий Ковалев окончил Одесский экономический университет в 1975 году, а позже преподавал в этом же вузе, где занимал должности младшего научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории, ассистента, доцента. С 2009 года – профессор кафедры экономики и управления национальным хозяйством ОНЭУ; с 2008 по 2014 годы – завкафедрой экономики и управления национальным хозяйством; с августа 2000-го по сентябрь 2020 года – проректор по научной работе, а с 1 сентября 2020-го по настоящее время — профессор кафедры экономики, права и управления бизнесом.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что на должность ректора ОНЭУ претендовали шестеро кандидатов.

Напомним, по итогам второго тура выборов ректора Одесского национального университета имени Мечникова победу одержал декан экономико-правового факультета университета, профессор Вячеслав Труба.

Фото: УСИ