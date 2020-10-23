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Кто хочет стать ректором одесского нархоза: имена претендентов

Кто хочет стать ректором одесского нархоза: имена претендентов

В Одесском национальном экономическом университете изберут нового ректора. Выборы назначены на четверг, 29 октября. 

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Нынешний ректор университета Михаил Зверяков руководит вузом уже 20 лет и не имеет право баллотироваться на эту должность. Но есть шестеро других претендентов на пост ректора, пишет Думская.

Кто намерен побороться за должность:

  1. декан факультета финансов и банковского дела доктор экономических наук профессор Елена Гончаренко;
  2. кандидат педагогических наук доцент кафедры иностранных языков Елена Карпова;
  3. доктор экономических наук профессор кафедры экономики, права и управления бизнесом Анатолий Ковалев;
  4. доктор экономических наук доцент Сергей Колодинский;
  5. доктор экономических наук доцент Александр Литвинов;
  6. проректор по научной работе ОНЭУ кандидат экономических наук Юрий Маслов

Ранее ректора выбрали в Одесской строительной академии.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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