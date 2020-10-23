Кто хочет стать ректором одесского нархоза: имена претендентов

В Одесском национальном экономическом университете изберут нового ректора. Выборы назначены на четверг, 29 октября.
Нынешний ректор университета Михаил Зверяков руководит вузом уже 20 лет и не имеет право баллотироваться на эту должность. Но есть шестеро других претендентов на пост ректора, пишет Думская.
Кто намерен побороться за должность:
- декан факультета финансов и банковского дела доктор экономических наук профессор Елена Гончаренко;
- кандидат педагогических наук доцент кафедры иностранных языков Елена Карпова;
- доктор экономических наук профессор кафедры экономики, права и управления бизнесом Анатолий Ковалев;
- доктор экономических наук доцент Сергей Колодинский;
- доктор экономических наук доцент Александр Литвинов;
- проректор по научной работе ОНЭУ кандидат экономических наук Юрий Маслов