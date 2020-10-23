Кто хочет стать ректором одесского нархоза: имена претендентов

МВД Украины переходит на усиленный режим работы на время выборов С сегодняшнего дня, 21 октября, по 1 ноября 2020 года Министерство внутренних дел переводится на усиленный вариант несения службы в связи с проведением местных выборов. ПОДРОБНЕЕ

Труханов: на улицах Одессы должно быть светло и безопасно До конца следующего года новой системой наружного освещения планируется охватить все дворы и магистрали города – от густонаселенных улиц до частного сектора. ПОДРОБНЕЕ