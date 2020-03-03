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Міністерка охорони здоров’я відповіла на поширені питання щодо захисту від коронавірусу

Міністерка охорони здоров’я відповіла на поширені питання щодо захисту від коронавірусу

Очільниця МОЗ дала відповіді на поширені питання щодо коронавірусу і розказала, що робити, якщо є підозра на хворобу.

Про це повідмяє міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька у Facebook.

– Без паніки. Щоб максимально уберегтися від коронавірусу, кожен з нас має дотримуватись чітких правил та діяти за алгоритмами. Я хочу дати дуже прості відповіді на поширені питання. Ці правила має запам’ятати кожен українець. І головне – виконувати їх, – повідомила міністерка.

1. Куди звертатися у випадку симптомів ГРЗ? – Одразу до сімейного лікаря. Жодних інших лікарів чи лікарень на цьому етапі шукати не потрібно. Сімейному лікарю обов’язково треба повідомити, чи перебували ви у країнах, де зафіксований вірус, та чи контактували з особами, які повернулися з таких країн. Зважаючи на цю інформацію та вашу симптоматику, сімейний лікар приймає рішення про подальші дії. Сімейні лікарі знають чіткий алгоритм дій.

2. Чи можна викликати швидку допомогу у випадку підозри на коронавірус? – Так. Бригади екстреної медичної допомоги поінформовані про те, як діяти у таких випадках.

3. Чи потрібно одягати маску, щоб убезпечити себе від захворювання на коронавірус? – Маски треба одягати виключно тоді, коли особа вже має симптоми гострого респіраторного захворювання. Згідно із рекомендаціями ВООЗ та CDC (Федеральне агентство з контролю та профілактики захворювань в США), здоровим людям вони не потрібні. Навпаки, носіння маски створює фальшиве відчуття безпеки, яке може призвести до нехтування першочерговими правилами захисту.

4. Яка відстань до людини, в якої проявляються ознаки ГРЗ, є безпечною? – Бажано дотримуватися дистанції до 2 метрів. Уникати місць масового скупчення людей.

5. Чи справді миття рук може убезпечити від коронавірусу? – Так, руки треба мити максимально часто, бажано з милом. Тривалість процедури – 20–40 с. Якщо немає такої можливості, використовуйте спиртовмісні антисептики.

6. Скільки вірус живе на поверхнях та чим його можна позбутися? – Вірус може виживати на поверхнях 3 години. Прості дезінфікуючі засоби можуть вбити вірус, унеможливлюючи зараження людей.

7. Чи можуть діти ходити до дитсадків та шкіл після того, як в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу? – У кожній області створені протиепідемічні комісії, які моніторять ситуацію і надають свої рекомендації. Наразі немає підстав для того, щоб масово відміняти навчання у школах (дитсадках).

– Окремо хочу наголосити, що у випадку з першим хворим на коронавірус все відбулося згідно з нашими алгоритмами. Чоловік діяв правильно. Він мінімізував контакти і одразу звернувся за допомогою. Лікарі тримають все на контролі. Йому бажаю одужання. Всім українцям – ставитись відповідально до власного здоров’я та здоров’я всіх оточуючих. Зберігаємо спокій, діємо відповідально, озброюємося знаннями та офіційною інформацією, – додала Зоряна Скалецька.

Фото: Zaxid.net

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