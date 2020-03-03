Міністерка охорони здоров’я відповіла на поширені питання щодо захисту від коронавірусу

Очільниця МОЗ дала відповіді на поширені питання щодо коронавірусу і розказала, що робити, якщо є підозра на хворобу.

Про це повідмяє міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька у Facebook.

– Без паніки. Щоб максимально уберегтися від коронавірусу, кожен з нас має дотримуватись чітких правил та діяти за алгоритмами. Я хочу дати дуже прості відповіді на поширені питання. Ці правила має запам’ятати кожен українець. І головне – виконувати їх, – повідомила міністерка.

1. Куди звертатися у випадку симптомів ГРЗ? – Одразу до сімейного лікаря. Жодних інших лікарів чи лікарень на цьому етапі шукати не потрібно. Сімейному лікарю обов’язково треба повідомити, чи перебували ви у країнах, де зафіксований вірус, та чи контактували з особами, які повернулися з таких країн. Зважаючи на цю інформацію та вашу симптоматику, сімейний лікар приймає рішення про подальші дії. Сімейні лікарі знають чіткий алгоритм дій.

2. Чи можна викликати швидку допомогу у випадку підозри на коронавірус? – Так. Бригади екстреної медичної допомоги поінформовані про те, як діяти у таких випадках.

3. Чи потрібно одягати маску, щоб убезпечити себе від захворювання на коронавірус? – Маски треба одягати виключно тоді, коли особа вже має симптоми гострого респіраторного захворювання. Згідно із рекомендаціями ВООЗ та CDC (Федеральне агентство з контролю та профілактики захворювань в США), здоровим людям вони не потрібні. Навпаки, носіння маски створює фальшиве відчуття безпеки, яке може призвести до нехтування першочерговими правилами захисту.

4. Яка відстань до людини, в якої проявляються ознаки ГРЗ, є безпечною? – Бажано дотримуватися дистанції до 2 метрів. Уникати місць масового скупчення людей.

5. Чи справді миття рук може убезпечити від коронавірусу? – Так, руки треба мити максимально часто, бажано з милом. Тривалість процедури – 20–40 с. Якщо немає такої можливості, використовуйте спиртовмісні антисептики.

6. Скільки вірус живе на поверхнях та чим його можна позбутися? – Вірус може виживати на поверхнях 3 години. Прості дезінфікуючі засоби можуть вбити вірус, унеможливлюючи зараження людей.

7. Чи можуть діти ходити до дитсадків та шкіл після того, як в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу? – У кожній області створені протиепідемічні комісії, які моніторять ситуацію і надають свої рекомендації. Наразі немає підстав для того, щоб масово відміняти навчання у школах (дитсадках).

– Окремо хочу наголосити, що у випадку з першим хворим на коронавірус все відбулося згідно з нашими алгоритмами. Чоловік діяв правильно. Він мінімізував контакти і одразу звернувся за допомогою. Лікарі тримають все на контролі. Йому бажаю одужання. Всім українцям – ставитись відповідально до власного здоров’я та здоров’я всіх оточуючих. Зберігаємо спокій, діємо відповідально, озброюємося знаннями та офіційною інформацією, – додала Зоряна Скалецька.

Фото: Zaxid.net

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