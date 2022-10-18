Автодор отремонтировал важный участок трассы Одесса-Николаев (фото)

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Одесской области.

В сообщении дорожников сказано, что они обеспечивают проезд между Одесской и Николаевской областями. Трасса М-14 — чрезвычайно важная артерия, как для гражданского, так и для военного передвижения. Эта дорога соединяет Одесщину и Николаевщину, где происходят активные боевые действия. Ракеты врага попадают по сельскохозяйственным предприятиям, критической и промышленной инфраструктуре, жилым объектам.

Именно поэтому дорога должна быть в надлежащем состоянии, чтобы беспрепятственно осуществлять гуманитарную помощь, а также обеспечить свободный проезд между двумя областями круглосуточно.

Работы по аварийному ремонту выполнялись за счет средств по эксплуатационному содержанию.

Отметим, что во время выполнения работ по ремонту трассы на дорожников поступали многочисленные жалобы из-за того, что по их вине возникли многокилометровые пробки, в которых люди вынуждены стоять часами. На это жаловалась прессе даже представитель Оперативного командования «Юг» Наталия Гуменюк.