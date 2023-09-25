Міжнародна наркоторгівля: дилер перевозив кокаїн у шлунку, одесит шукав покупців

Маршрут контрабандного каналу проходив транзитом через кілька європейських країн, а потім наркотики завозили до Одеси для подальшого збуту. Нелегальний бізнес дозволяв його учасникам систематично отримувати мільйонні прибутки.

Про це повідомили у СБУ та в Офісі генпрокурора.

Контрабанду наркотиків організувала мешканка Конотопа (Сумська область) разом із спільником, який проживає в Латинській Америці.

Для реалізації задуманого вона підшукала місцевого жителя, який погодився за гроші доставити наркотики через країни Європи в Україну.

До наркотрафіку було залучено мешканця Одеси, який забезпечував безперешкодне переміщення наркокур’єра та підшукував покупців на території України.

Наркокур’єра затримали під час в’їзду в Україну. 450 гр кокаїну вартістю понад 3 млн. грн. він сховав у власному тілі, проковтнувши 36 пакунків.

Його спільники також були затримані.

Всім трьом повідомили про підозру за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення.

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