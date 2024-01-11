Новости Одессы и Одесской области

Между Одессой и аэропортом Кишинева будет курсировать специальный автобус

Между Одессой и аэропортом Кишинева будет курсировать специальный автобус

В Одессе планируют запустить автобус, соединяющий Одессу с аэропортом Кишинева. Трансфером смогут пользоваться пассажиры, имеющие билет на самолет.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

О реализации проекта говорили на встрече Одесской ОВА с представителями ПРООН (Программа развития ООН — глобальная сеть Организации Объединенных Наций по оказанию безвозмездной и политизированной помощи ее государствам-членам в сфере развития – прим. ред.).

Одеська ОВА і ПРООН

По словам Олега Кипера, реализация этого проекта позволит ускорить проезд украинцев, следующих в аэропорт Кишинева. Но воспользоваться аэротрансфером смогут пассажиры, у которых есть билеты на самолет.

Кроме того, такой автобусный маршрут поможет разгрузить пункты пропуска через границу (в первую очередь в районе МЧП «Маяки – Паланка – Удобное») и уменьшить в пунктах пропуска сосредоточение большого количества транспорта и людей. Также должна ускориться процедура пересечения границы.

Организованная перевозка пассажиров также уменьшит нагрузку на дороги области легковыми авто и улучшит уровень обслуживания населения в сфере международных перевозок, —

добавил глава ОВА.

Читайте также: Рейтинг общественного транспорта Украины: какое место заняла Одесса

Чтобы реализовать этот проект, Одесской ОВА нужны автобусы для перевозки пассажиров. Именно на такую ​​помощь ПРООН и рассчитывают в военной администрации.

Также Кипер сообщил, что ПРООН отобрала 20 проектов в Одесской области, на реализацию которых Европейский инвестиционный банк уже выделил 29 млн евро.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить