Между Одессой и аэропортом Кишинева будет курсировать специальный автобус

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

О реализации проекта говорили на встрече Одесской ОВА с представителями ПРООН (Программа развития ООН — глобальная сеть Организации Объединенных Наций по оказанию безвозмездной и политизированной помощи ее государствам-членам в сфере развития – прим. ред.).

По словам Олега Кипера, реализация этого проекта позволит ускорить проезд украинцев, следующих в аэропорт Кишинева. Но воспользоваться аэротрансфером смогут пассажиры, у которых есть билеты на самолет.

Кроме того, такой автобусный маршрут поможет разгрузить пункты пропуска через границу (в первую очередь в районе МЧП «Маяки – Паланка – Удобное») и уменьшить в пунктах пропуска сосредоточение большого количества транспорта и людей. Также должна ускориться процедура пересечения границы.

Организованная перевозка пассажиров также уменьшит нагрузку на дороги области легковыми авто и улучшит уровень обслуживания населения в сфере международных перевозок, —

добавил глава ОВА.

Чтобы реализовать этот проект, Одесской ОВА нужны автобусы для перевозки пассажиров. Именно на такую ​​помощь ПРООН и рассчитывают в военной администрации.

Также Кипер сообщил, что ПРООН отобрала 20 проектов в Одесской области, на реализацию которых Европейский инвестиционный банк уже выделил 29 млн евро.