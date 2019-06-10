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Новости Одессы и Одесской области

Металлическая конструкция упала во время концерта на Потемкинской лестнице

Металлическая конструкция упала во время концерта на Потемкинской лестнице

По оценкам полицейских, концерт посетили около 5 тысяч человек.

Концерт устроили в честь “Большого народного вече”, во время которого мэр Труханов сообщил об объединении политсил к выборам.

В концерте выступали Валентин Куба, Ирина Билык и Макс Барских. Именно во время выступления последнего началась стихия – дождь и шквалистый ветер. Он и повалил на землю металлическую конструкцию, на которой была укреплена звуковая колонка.

Происшествие случилось около 20:40. Его зафиксировала видеокамера, видео было вскоре опубликовано на Youtube-каналі Odessa ONLINE по ссылке https://m.youtube.com/watch?v=yjMWS4NOcsQ.

Однако ближе к полуночи видео стало недоступным.

 

 

 

 

 

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