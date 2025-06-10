Аналитики проанализировали декларации 53 руководителей украинских городов с населением более 50 тысяч человек за 2024 год. Всего они задекларировали более 204 миллионов гривен доходов своих семей. А в наличности, на банковских счетах и в виде иностранной валюты, криптовалют и золота мэрские семьи держат еще около 445 миллионов гривен.
В пятерку самых богатых руководителей попали:
- Виталий Кличко (Киев) — 115,3 млн грн
- Борис Филатов (Днепр) — 57,5 млн грн
- Виктор Шакирзян (Ровно) — 42,8 млн грн
- Андрей Балога (Мукачево) — почти 37 млн грн
- Геннадий Труханов (Одесса) — 30,4 млн грн
Но учитывая, что в случае с Балогой около 30 миллионов гривен находятся под арестом, фактически мэр Одессы находится сейчас на четвертом месте по объему доступных активов.
Геннадий Труханов занимает должность городского головы Одессы с 2014 года. В прошлые годы он также попадал в рейтинги самых богатых мэров Украины.
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